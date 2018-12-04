Eşini darp edip felç bırakan kocaya ‘iyi hal indirimi’yle bir yıl hapis

Doğum yaptıktan iki gün sonra eşini darp ederek beyin kanaması geçirmesine neden olduğu gerekçesiyle yargılanan adam ‘iyi hal indirimi’ de uygulanarak 12 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

Sözcü’den Sevgi Begüm Yavuz’un haberine göre Neptün Bülent Eken, eşi Kübra Eken’i ‘kasten yaralama’ suçundan dokuz yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyord.

Reklam

Mahkemeye tekerlekli sandalyeyle getirilen ve konuşma güçlüğü çeken Kübra Eken, “Sanığın cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Son sözü sorulan sanık üzerine atılı suçu işlemediğini söyledi.

Reklam

Mahkeme, ‘iyi hal indirimi’ uygulayarak Bülent Eken’e 12 ay 15 gün hapis cezasını yeterli gördü.

‘Altı raporun üçü darp var diyor’

Kübra Eken’in avukatı İpek Bozkurt yaralanmaya ilişkin altı ayrı rapor olduğunu, üçünde müvekkilinin ağırlaştırılmış yaralanmasının darptan kaynaklandığının belirtildiğine dikkat çekerek Adli Tıp’ın görevini yerine getirmediğini savundu.

Bozkurt ayrıca ‘iyi hal indirimi’ni eleştirerek, “Benim müvekkilimin ömrü elinden alınmış. Çocuğuyla görüşemiyor” diye konuştu.

Sanığa kayınvalidesi de, “Torunum büyüdüğünde ona annesi için nasıl mücadele ettiğimizi göstereceğim” dedi.