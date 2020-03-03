Eşini bulmak için kızını takip edip öldüren babanın ‘bahane’si: Akli dengem yok

Aracındaki GPS cihazıyla takip ettiği 28 yaşındaki doktor kızı Gülnur Yılmaz’ı 20 el ateş ederek öldüren Mustafa Ali Yılmaz yargılandığı davada, akli dengesinin yerinde olmadığını ileri sürdü.

Fotoğraflar: DHA

Yılmaz, ‘canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

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Gülnur Yılmaz

Geçen yıl 27 Haziran’da pratisyen hekim Gülnur Yılmaz, otomobiliyle Antalya’dan Balıkesir’in Havran ilçesinde bulunan annesinin yanına gitmek için yola çıktı. Eşinden ayrı yaşayan baba Mustafa Ali Yılmaz da kendisine boşanma davası açan Gülden Yılmaz’a ulaşabilmek için daha önceden otomobiline GPS cihazı koyduğu kızını takip etmeye başladı.

Baba, Havran rampalarına gelindiğinde kızının otomobiline arkadan çarparak yol dışına çıkardı. Genç doktor annesinin yerini soran babasına cevap vermedi. Yılmaz yanında getirdiği tabancasıyla kızına defalarca ateş etti. 11’i kafasına olmak üzere vücuduna 20 kurşun isabet eden Gülnur Yılmaz yaşamını yitirdi.

Yılmaz’ın bir süre önce bir dedektiflik firmasıyla eşi Gülden Yılmaz’ın yerinin tespit edilmesi için 4 bin liraya anlaştığı ortaya çıktı.

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Duruşma çıkışı açıklama yapan anne Gülden Yılmaz’ın avukatı Berna Menteş, sanığın akli dengesinin yerinde olmadığı yönündeki savunmasının inandırıcı olmadığını söyledi. Menteş, “Dedektif tutuyor ve dedektife özel olarak talimatları veriyor. Gülden Yılmaz’ın yaşadığı adresin tespiti, ikametin kime ait olduğu ve kiralayanın kimliği tespit edilmek isteniyor. Asıl hedef zaten anneydi” dedi.

Duruşma, 30 Haziran’a ertelendi.