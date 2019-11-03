Diken

Yaramazlara biraz batar!

Eşini boğmaya çalışırken yakalandı

Eskişehir’de Mehmet Ali K. elindeki tüfekle eşi Semra K.’yi boğmaya çalışırken polis tarafından son anda yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ali.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

​Olay, Vişnelik mahallesi Erkan sokakta meydana geldi. 155 Polis İmdat Hattı’na bir evde kavga olduğu yönünde yapılan ihbarı üzerine polis ekipleri, adrese gitti.

Reklam

Ekipleri kapıda karşılayan 8 yaşındaki D.K., “Babam annemi içeride öldürüyor, kurtarın” dedi.

Eve giren polisler, inşaat işçisi Mehmet Ali K.’yi elindeki pompalı tüfekle birlikte eşi S.K.’nin boğazına baskı uygulayıp boğmaya çalıştığı sırada etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Semra K. ve oğlu D.K., Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne götürülürken, adliyeye sevk edilen Mehmet Ali K. tutuklandı.

Reklam

SON HABERLER

Kalın, ‘Soykırım’ ve ‘yaptırım’ rahatsızlığını ABD Temsilciler Meclisi heyetine iletti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi Heyeti’yle gerçekleştirdiği görüşmede; bölgesel gelişmeler, ikili ilişkiler, terörle mücadele, Suriye’de güvenli bölgenin inşası ve siyasi çözüm süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Kalın, görüşmede ‘ABD Temsilciler Meclisi’nde çıkan iki tasarı hakkındaki rahatsızlığın dile getirildiğini’ belirtti.

Akşener: İstanbullu, beyefendinin şahsında parlamenter sistem için de irade koyacak

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı, Haliç Kongre Merkezi’nde İYİ Parti’nin ikinci kuruluş yıldönümü kutladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı resepsiyonda konuşma yapan Meral Akşener, 23 Haziran seçimini ve İmamoğlu’nu kast ederek, ‘destan yazan İstanbullu’nun, beyefendinin şahsında parlamenter sisteme geçiş için de aynı iradeyi koyacağını’ söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...