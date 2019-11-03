Eşini boğmaya çalışırken yakalandı

Eskişehir’de Mehmet Ali K. elindeki tüfekle eşi Semra K.’yi boğmaya çalışırken polis tarafından son anda yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ali.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Vişnelik mahallesi Erkan sokakta meydana geldi. 155 Polis İmdat Hattı’na bir evde kavga olduğu yönünde yapılan ihbarı üzerine polis ekipleri, adrese gitti.
Ekipleri kapıda karşılayan 8 yaşındaki D.K., “Babam annemi içeride öldürüyor, kurtarın” dedi.
Eve giren polisler, inşaat işçisi Mehmet Ali K.’yi elindeki pompalı tüfekle birlikte eşi S.K.’nin boğazına baskı uygulayıp boğmaya çalıştığı sırada etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.
Semra K. ve oğlu D.K., Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne götürülürken, adliyeye sevk edilen Mehmet Ali K. tutuklandı.