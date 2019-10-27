Eşini boğarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası talebi

Bursa’da, kendisini aldattığı gerekçesiyle eşi Emine Keskin’i öldürdüğü ve çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında iki ayrı dava açılan Ahmet Keskin için ‘kasten eşini öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Sanık cinsel istismar suçlamasından ise beraat etti.

Fotoğraf: DHA

Merkez Osmangazi ilçesi Dereçavuş mahallesinde 2017 yılı mayıs ayında, otomobille gezmeye çıkan fabrika işçisi Ahmet Keskin ile eşi Emine Keskin arasında tartışma çıkmış, Ahmet Keskin, eşi Emine Keskin’i elleriyle boğarak öldürmüştü.

Reklam

‘Nasıl oldu anlamadım’

Her iki davada hakim karşısına çıkan sanık Ahmet Keskin duruşmada ağlayarak ifade verdi. Keskin, daha önceki ifadelerini tekrarlayarak şunları söyledi: “Ben araba kullanmayı bilmem, eşim Dereçavuş tarafından sürdü arabayı. Yola moloz döküldüğü için gidemedik, geri dönerken ’Geçen hafta buradan geldiğimde yoktu bu molozlar’ dedi. Ben anlamadığımı söyleyince, ‘Sen anlayamazsın zaten o kapasite yok, daha sen dün gece nerede olduğumu bile soramazsın, iki yıldır seni aldatıyorum. Ne oldu beni mi öldüreceksin? Sen tavuk bile kesemezsin’ dedi. Çocukların benden olmadığını söyleyince beynim durdu. Biz düştük sonra sol kapıdan, nasıl oldu anlayamadım. Eşime baktım, ses yoktu. Yüzünü yıkadım, kendine gelmedi, kalp masajı yaptım nefes almaya başladı, gözünü açtı, gözüyle işaret yaptı. O sırada korucular geldi, ambulans gelene kadar kalbi durdu. Onlar müdahale edince tekrar çalıştı, sonra hastanede öldü. Nasıl olduğunu anlayamadım, ben böyle bir şeye asla cesaret edemezdim, pişmanım.”

Savcı ‘İyi hal uygulanmasın’ dedi

Eşini kendisini aldattığı iddiasıyla Keskin’in talebi üzerine dört çocuğa yapılan DNA testi mahkemede okundu. Raporda, sanığın çocukların biyolojik babası olduğu yer aldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın eşini öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını, iyi hal ve tahrik indirimi uygulanmamasını talep etti. Mahkeme heyeti, karara bağlamak üzere duruşmayı erteledi.

Reklam

Mahkeme heyeti delil yetersizliğinden sanığın cinsel istismar suçlarından beraatine karar verdi.