Eşini bıçaklayarak öldüren kocaya ‘tahrik ve iyi hal’ indirimi: Cezası müebbetten 24 yıla düştü

Samsun’da, boşanma davası açan 25 yaşındaki eşi Merve Şahin’i, konuşmak için otomobille götürdüğü hastane otoparkında bıçaklayarak öldüren Enis Adem Şahin’e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ‘tahrik ve iyi hal’ indirimi uygulanarak 24 yıla indirildi.

Fotoğraf: DHA

Tekirdağ’da yaşayan Enis Adem Şahin, 2 Aralık 2018’de, boşanma aşamasında olduğu için Samsun’a yerleşen Merve Şahin ile konuşmak için bu kente gitti. Merve Şahin’i Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi’nin otoparkına götürdü. Araçtan inen ikili arasında tartışma çıktı. Enis Adem Şahin, bir çocuk annesi Merve Şahin’i 25 kez bıçakladı. Genç kadın, hastaneye götürülürken hayatını kaybetti. Enis Adem Şahin ise kaçmak isterken polis ekiplerince yakalandı.

Reklam

İfadesinde, “Pişmanım” diyen Şahin tutuklandı ve hakkında ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme’ ile ‘kasten ve tasarlayarak öldürme’ suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Samsun 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Şahin, yargılama sırasındaki savunmasında, “Olay günü, benim yanımda telefonundan başkaları ile yazışmaya başladı. ‘Sen adam mısın’ dedi. Keşke böyle olmasıydı” diyerek gözyaşı döktü.

Mahkeme heyeti, Şahin’i ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Avukatı kararı, cinayetin tahrik altında işlendiği iddiasıyla Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’ne taşıdı. 1’inci Ceza Dairesi de 1 Temmuz’da verdiği kararında, Şahin’in, ‘cinayeti tahrik altında işlediğini’ bildirerek, cezayı iyi hal indirimi de uygulayarak 24 yıla indirdi.