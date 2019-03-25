Eşini bıçaklayarak öldüren adama ‘tahrik indirimi’

İzmir’in Tire ilçesinde, ayrı yaşadığı eşi Kader Korkmaz’ı öldüren Bayram Korkmaz 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Korkmaz, tartıştığı eşini ütü kablosuyla boğduktan sonra göğsünden bıçaklayarak öldürmüştü.
İddia makamı, ‘eşini kasten öldürmek‘ suçundan sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi.
Mahkeme heyeti, sanığı ömür boyu ağırlaştırılmış hapse çarptırırken cinayetin tahrik altında işlendiğine kanaat getirerek cezayı 21 yıla indirdi.