Eşini bıçaklayarak öldürdü; ‘ekonomik sıkıntıları’ bahane etti

İstanbul’un Fatih ilçesinde, dün, evinde bıçaklanarak öldürülen 32 yaşındaki Pınar Baykan’ın eşi Erhan Baykan cinayeti itiraf etti.
Yavuz Sultan Selim Mahallesi Aşık Paşa Sokak’ta, bir çocuk annesi bankacı Baykan’ın öldürülmesi üzerine çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği’ne bağlı ekipler eşi Erhan Baykan’ı gözaltına aldı.
Erhan Baykan’ın ifadesinde ekonomik sıkıntılardan dolayı zaman zaman tartıştıklarını söylediği öğrenildi.
Olay günü işe gitmeden önce tartıştıklarını, ardından da eşini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf eden Baykan adliyeye sevk edildi.