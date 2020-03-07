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Yaramazlara biraz batar!

Eşini bıçaklayarak öldürdü; ‘ekonomik sıkıntıları’ bahane etti

İstanbul’un Fatih ilçesinde, dün, evinde bıçaklanarak öldürülen 32 yaşındaki Pınar Baykan’ın eşi Erhan Baykan cinayeti itiraf etti.

Fotoğraf: DHA

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Aşık Paşa Sokak’ta, bir çocuk annesi bankacı Baykan’ın öldürülmesi üzerine çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği’ne bağlı ekipler eşi Erhan Baykan’ı gözaltına aldı.

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Erhan Baykan’ın ifadesinde ekonomik sıkıntılardan dolayı zaman zaman tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

Olay günü işe gitmeden önce tartıştıklarını, ardından da eşini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf eden Baykan adliyeye sevk edildi.

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