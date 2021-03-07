Eşini bıçaklayarak öldürdü: Daha önce de şiddet uyguladığı için ‘uzaklaştırılmış’

Ankara’da, Zeynel K. (38), eşini dört çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Fotoğraf: DHA

Dün akşam Mamak Durali Alıç Mahallesi’nde yaşanan olayda Zeynel K. mutfaktan bıçak alarak eşini kovalamaya başladı.

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Reyhan K., yatak odasına kaçtı. Ancak, Zeynel K. eşini yatak odasında yakalayarak boğazından bıçakladı.

Ardından Zeynel K. evden kaçarken komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri dört çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

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Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise bölgede yaptığı arama sonucu Zeynel K.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Ailenin komşusu Suat Tosun şunları anlattı: “Ben eve geldiğimde kadının öldüğünü gördüm. Çocuklar bana, ‘Annemi kurtar’ diye yalvarıyordu. Babaları ise olay yerinden kaçmıştı. Bir süre sonra bizim yöneticiyi arayarak beni istedi. Bana da, ‘Çocuklarım önce Allah’a sonra size emanet’ dedi. Biz de bugün çocukları yurda teslim ettik. Çocuklar için çok kötü bir durum. Gerçekten çok üzüldük.”

Zeynel K.’nın daha önce de eşine şiddet uyguladığı ve bu nedenle hakkında uzaklaştırma kararı verildiği belirlendi.

Zeynel K.’nın emniyetteki ilk ifadesinde suçunu kabul ederek ‘cinnet’ bahanesine sığınmaya çalıştığı öğrenildi; emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Çiftin biri lise, üçü ise ilkokulda eğitim gören çocuklarının çeşitli yurtlarda koruma altına alındığı öğrenildi.