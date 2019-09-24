Eşini bıçakla yaralamaktan müebbetle yargılanıyor: Niyetim olsa öldürürdüm

İzmir’in Buca ilçesinde eski eşini bıçaklayarak ağır yaralamaktan yargılanan adam “Öldürme niyetim yoktu. Öyle bir niyetim olsa gerçekleştirirdim” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy Sevindik’in de katıldığı davada sanık ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanıyor.

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Eski eşi Ayşe K.’yi (35) bıçaklayarak ağır yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Habib Kaya (41) hakkında savcı, mütalaasını açıkladı. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Kaya mahkemede “Öldürme amaçlı yaralamadım. Mağdurun ailesi daha önce beni dövdüğü için olay anında sinirlenip, bıçağımı çıkardım. Öldürme niyetim yoktu. Öyle bir niyetim olsa gerçekleştirirdim” demiş.

Olay, mart ayında, Buca’ya bağlı Adatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Habib Kaya, beş ay önce boşandığı Ayşe K.’nin evine gitti. Ayşe K.’nin, barışma talebini reddetmesi üzerine başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Habib Kaya, eski eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Evin yakınlarındaki polis merkezine giderek teslim olan Kaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve hakkında ‘tasarlayarak insan öldürme’ suçundan dava açıldı.

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Aile Bakanlığı avukatı: İndirim uygulanmasın

İzmir 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya Habib Kaya, tedavisinin ardından taburcu edilen Ayşe K., Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy Sevindik ve tarafların avukatları katıldı.

Mağdur avukatı Seda Banu Akyüz, davanın geldiği aşamada sanığın, müvekkiline başka erkekle birlikte olduğu iddiasıyla iftira attığını, bu gerçek olsa bile tarafların boşanmış olduğunu belirterek sanığın indirim uygulanmadan cezalandırılması gerektiğini söyledi.