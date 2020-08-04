Eşini av tüfeğiyle yaraladıktan sonra intihar etti

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde eşini av tüfeğiyle yaralayan 79 yaşındaki Halil Tetik, aynı silahla intihar etti.
AA’nın haberine göre Gökkaya Mahallesi’nde yaşayan Tetik, tartıştığı 76 yaşındaki eşi Necla Tetik’i av tüfeğiyle boynundan yaraladıktan sonra aynı silahla başına ateş etti.
Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine eve, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerince Halil Tetik’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ağır yaralanan Necla Tetik ambulansla hastaneye kaldırıldı.