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Yaramazlara biraz batar!

Eşini av tüfeğiyle yaraladıktan sonra intihar etti

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde eşini av tüfeğiyle yaralayan 79 yaşındaki Halil Tetik, aynı silahla intihar etti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Gökkaya Mahallesi’nde yaşayan Tetik, tartıştığı 76 yaşındaki eşi Necla Tetik’i av tüfeğiyle boynundan yaraladıktan sonra aynı silahla başına ateş etti.

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Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine eve, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince Halil Tetik’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralanan Necla Tetik ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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