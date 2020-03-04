Eşini altı kurşunla yaralayan adamın ‘savunma’sı: Ona ve aileme çok düşkünüm

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde, 5 Haziran 2019’da eşi A. G. C.’ye (48) altı kurşun sıkarak ağır yaraladığı gerekçesiyle yargılanan H. E. C. (53), mahkemeye sunduğu yazılı savunmasında eşine ve ailesine çok düşkün olduğunu öne sürdü.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık, müşteki A. G. C. ve taraf avukatları katıldı.

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H.E.C., şunları söyledi: “Mahkemeye sunduğum savunmamı tekrar ediyorum. Eşim, çocuklar ve onun ailesi hep beni suçladılar ancak suçlamaların hepsi yalan ve bu yalanlar ile olay bu aşamaya geldi. Ancak eşimi isteyerek vurma durumum söz konusu değildir. Eşim ablasının yanında farklı konuşuyor, ablasından ayrı ifadesi alınınca farklı konuşuyor. Kesinlikle kasten yaralama, tehdit, hakaret söz konusu değildir. Benim iki yıldır tek derdim eşimle 15 dakika kadar görüşmekti, eşim sürekli benden kaçtı çocuklar da arada kaldı. Bunların anlattıklarının yüzde 20’si doğru olsa ben intihar ederim.”

Eşine ve ailesine düşkün bir baba olduğunu bir kez daha ifade eden sanık, Cora savunmasını, “Ben hayatımı çocuklarıma adadım. Onları dövdüğümü söylemeleri beni yaralıyor.”

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.