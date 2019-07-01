Eşini aldatıp hastalık bulaştıran akademisyen üstüne bir de burnunu kırdı

Giresun Üniversitesi Keşap Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı Fatih Saydam, cinsel hastalık bulaştırdığı Fransızca öğretmeni eşi H.’yi “Beni nasıl sorgularsın” diye dövüp burnunu kırdı ve bıçakla kovaladı.

Fotoğraflar: DHA (Saydam’ın 13 Şubat’ta eşini dövmesinin ardından polisler çifti merkeze aynı araçta böyle götürmüş)

35 yaşındaki Fatih Saydam ve 33 yaşındaki eşi, 2015 yılında evlendi. Saydam, birkaç ay sonra eşine şiddet uygulamaya başladı ve doğumdan sonra eşine bıçakla saldırdı. Bebeğinin boğazını sıkarak, “Seni de onu da öldürürüm” diye eşini tehdit etmesi üzerine Saydam hakkında evine yaklaşmama kararı verildi.

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‘Beni neden sorguluyorsun?’ dedi ve bıçakla kovaladı

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre Saydam’ın bir öğrencisiyle duygusal ve cinsel ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Saydam, bu ilişkiyi sorgulayan eşi H.’yi 31 Mart’ta dövdü ve dayak komşuların polis çağırması üzerine son buldu. Eşinin tehditlerinden ötürü şikâyetçi olmayan H. 11 Mayıs’ta Saydam’ı ilişkisi üzerine sorguladığında ise Saydam, “Sen beni neden sorguluyorsun” diyerek, eşini evde bıçakla kovaladı. Döve döve de H.’nin burnunu kırdı. H., eve gelen polis tarafından kurtarıldı ve burnunun kırıldığına dair hastaneden rapor aldı.

18 Nisan’da yapılan muayenesinde eşi tarafından kendisine cinsel hastalık bulaştırıldığını öğrenen H. “Sen bana bunu nasıl yaparsın” diye bağırdığı eşi Fatih Saydam’ın, “Bunu kimseye söylemeyeceksin. Sana iftira atarım. Seni mahvederim” diye tehdit ettiğini söyledi. Hastanenin güvenlik görevlileri tarafından Saydam’ın elinden alınan H. ailesinin yanına taşındı ve Ankara 17. Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtı.

Polis dayak sonrası çifti merkeze aynı araçta götürmüştü

13 Şubat’ta da Saydam eşini dövmüş, komşuların haber vermesi üzerine eve gelen polis, çifti aynı arabaya koyarak, ilk önce sağlık muayenesi için hastaneye, ardından polis merkezine götürmüştü. O anlar bir fotoğraf karesinde görülebiliyor.