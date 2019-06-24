Eşini 88 yerinden bıçaklayıp ‘öldürmek istememiştim’ diyen adama indirim

Edirne’de, eşini 88 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığa indirim uygulanarak 15 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

AA’nın haberine göre, savcı, sanığın ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi.

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İddia makamı ayrıca cezada ‘haksız tahrik’ hükümleri uygulanarak sanığın 18 yıldan 24 yıla kadar hapse mahkum edilmesini ve tutukluluk halinin devamını istedi.

‘Öldürmek gibi bir niyetim yoktu’

Sanık Erkan Sakarbalkanıgeçen, savunmasında, olay öncesinde eşine ‘zina yaptığı’ gerekçesiyle boşanma davası açtığını ileri sürerek, “Gerekli mercilere başvurdum. Kaçtım. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Allah kimsenin başına vermesin” diye konuştu.

‘Haksız tahrik ve takdiri indirim’

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık hakkında ‘tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan açılan davada eylemin, ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçunu oluşturduğuna hükmetti.

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Buna göre sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum eden mahkeme, ‘haksız tahrik indirim’ ve ‘takdiri indirim’ uygulayarak cezayı 15 yıl 10 aya düşürdü, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.