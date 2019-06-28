Eşini 19 kez bıçakladı, cezaevinden tehdide devam etti ama ‘iyi hal’i kaptı

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde 2018 yılında 10 yıllık eşi Sedef Vatansever’i sokak ortasında 19 kez bıçaklayarak yaralayan tutuklu sanık Tuncer Vatansever ‘Eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçuyla yargılandığı davada “Keşke olmasaydı, ben de mağdurum hayatım karardı” dedi ve ‘iyi hal indirimi’ aldı.

Fotoğraf: DHA

Eşini sokak ortasında öldürmeye çalışan Vatansever iyi hal indirimi de uygulanarak 11 yıl sekiz ay hapis cezasına çaptırıldı. 27 yaşındaki Sedef Vatansever, bunun sevindirici bir karar olmadığını, sanığın dört ay kapalı cezavinde kaldıktan sonra açık cezaevine geçeceğini, kendisine yine aynı şeyleri yapacağını iddia ederek karara tepki gösterdi.

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Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve mağdur eş Sedef Vatansever’in de katıldığı duruşmada 39 yaşındaki Sanık Tuncer Vatansever, “Öldürme niyetim yoktu. Üzgünüm ve pişmanım. Keşke olmasaydı, ben de mağdurum hayatım karardı” dedi.

‘Pişman değil, çıkınca tekrar aynı şeyleri yapacak’

Davanın ardından konuşan Sedef Vatansever şunları söyledi “Ben ne kendimi, ne çocuğumu koruyabileceğim. Adalet kadının yanında diyorlar ben kadının yanında da olduğuna inanmıyorum. Kadının yanında olsa iyi hal indirimi vermezdi. Hakimin karşısına geçip pişmanım diyen adama dört yıl birden indirim veriyorlar. Kesinlikle pişman değil. Zaten cezaevinden sürekli mektuplarını yollayıp tehditlerini devam ettiriyor. Açık cezaevine çıktığında da telefon tehditlerine devam edecek. Alkolik, rahatsız bir adam. Zaten normal bir adam olsa 19 yerimden bıçaklamaz, normal şekilde ayrılık sağlardı. Yıllarca uğraştım, yıllarca uğraşmaya da devam edeceğim. Sokakta tek başıma yürüyemiyorum. Arkama bakarak yürüyorum.”

‘Beş bıçağı vardı, biri yüzümde, biri kafamda, ikisi de böbreğimde kırıldı’

Sedef Vatansever daha önce verdiği ifadesinde şunları söylemişti: “Sanığın elinde beş tane bıçak vardı. İlk darbeyi yüzüme vurdu. Bıçak yüzümde kırıldı. Halen izi yüzümde mevcuttur ve görülmektedir. Ağzımı açamamaktayım, ikinci bıçak alnımda saçlı derime doğru vurdu. Ve kafamda kırıldı. ‘Seni öldüreceğim’ diye sürekli bağırıyordu. Ben de kendimi yere attım, çok kan akıyordu. Artık ayakta duramadım, yerdeyken üzerime çıktı. Sırtımda 19 tane bıçak yarası var. İki bıçak böbreğimde kırıldı ve kaldı, karnımdan ameliyat oldum bıçaklar karnımdan çıkarıldı. Sanık bana vurduğu sırada karşıdan müdahale etmek için iki kişi geliyordu. Onların geldiğini görünce sanık ‘Sen zaten öldün’ diyerek olay yerinden kaçtı.“

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‘O anda elime meyve bıçakları geldi, kaşık gelseydi kaşıkla vururdum’

Sanık Tuncer Vatansever de olay günü eşiyle tartıştığını ve kendini kaybettiğini belirterek, “Poşetteki meyve bıçakları ile müşteki eşime vurdum. O an için elime bıçaklar geldi. Çatallar veya kaşıklar gelseydi onları vururdum. Çünkü kendimi kaybetmiştim, cinnet geçirdim. Dayanamadım. Bu eylemi yapmak zorunda kaldım. Müşteki eşime bıçakları vurduktan sonra insanların beni linç etmesinden korkarak olay yerinden kaçtım” şeklinde ifade vermişti.