Eşini 13 bıçak darbesiyle öldüren kocaya iyi hal indirimi

Boşanma aşamasında olduğu eşi Tuğba Ekiz’i 13 yerinden bıçaklayarak öldüren Mehmet Ekiz’e verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası ‘iyi hal’ indirimi ile müebbet hapis cezasına düşürüldü.

Mehmet Ekiz. Fotoğraf: DHA

Karaman’ın Ermenek ilçesinde Tuğba Ekiz (25) şiddet gördüğünü söyleyerek eşinden boşanmak istemiş ve baldızının evine yerleşmişti. Mehmet Ekiz 12 Haziran 2019’da eşinin kaldığı eve iş yerinden aldığı bıçakla giderek 13 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.

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Mehmet Ekiz’in yargılandığı Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında Ekiz’e ilk olarak ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Ardından cezası, daha önce kasıtlı mahkumiyeti olmaması ve duruşmalardaki olumlu hal ile davranışı dolayısıyla ömür boyu hapis cezasına indirildi.

Baba: Mahkeme başkanı ‘Yasalar böyle’ dedi

Mezarı başında kızını anan baba Fahrettin Sezer kararla ilgili şunları söyledi: “Ağır ceza mahkemesi de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını verdi fakat geçmişte sabıkası olmadığı için iyi hal uygulayarak müebbet hapis cezasına indirdi. Tabii bu karar bizi yaraladı. Hatta mahkeme başkanına karar tepki gösterdim. ‘Yasalar böyle’ dedi”