Eşine ve kendisine aynı gün ‘corona’ teşhisi: İki ay geçti, nefes alırken zorlanıyorum

Ramazan ve Hanife Özkan çifti, haziran ayının başında, aynı gün Covid-19’a teşhisi kondu. 18 günlük tedavinin ardından taburcu edilen çift, o günleri unutamadıklarını söyledi. Özkan, nefes alıp vermede zorluk çektiğinin altını çizdi.

Fotoğraf: AA

Üşüme ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvuran 63 yaşındaki Hanife Özkan’da virüs tespit edildi, aynı gün fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırılan 62 yaşındaki Ramazan Özkan’a da Covid-19 tanısı kondu. Çift, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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Hastanedeki 18 günlük tedavinin ardından taburcu edilen Özkan çifti, yaşadıkları süreci AA muhabirine anlattı.

Hastaneye yattığında ayakta durmakta zorlandığını, çok üşüdüğünü ve nefes alıp vermekte zorlandığını belirten Ramazan Özkan şunları söyledi:

“Ben 101 kilo olarak hastaneye yattım. Taburcu edildiğim gün 84 kiloydum. Bu virüs insanın vücudunu yiyor. 18 günde 17 kilo… İnsan hiç yemek yemese de bu kadar kilo veremez. Bu hastalık vücudundaki bütün organlara bulaşıyor. Üzerinden iki ay geçmesine rağmen halen nefes alıp vermekte zorlanıyorum. Doktorlarım zamanla geçeceğini söyledi. Yürüdüğümde, dikildiğimde soluk soluğa kalıyorum.”

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‘Torunların yanında olmaktan mutluyum’

Tedavi sürecinin çok zorlu geçtiğini ve hastalığın hafife alınacak bir şey olmadığını aktaran Özkan sağlık çalışanlarının kendisi ve eşi için büyük çaba harcadığını vurgulayarak şöyle devam etti: “Bizi tatlı dille, güler yüzle karşıladılar. Bu hastalıkta en önemli şey moral. Onların bize verdiği moral, ilaçtan daha üstün geldi. Tekrar torunlarımın yanında olabildiğim için çok mutluyum.”

Hanife Özkan ise hastalığa yakalandığında halsiz düştüğünü ve sürekli üşüdüğünü, çok ağır geçirdiğini anlatarak şu ifadeleri kullandı: “Bu hastalık çok kötü. Ölümden döndük. Yattığımız yerden kalkamadık. Hastanede yalnız başına bir odada kalmak da çok zor. 18 gün boyunca yattım. Her dakika hemşireler geliyordu. Ateşimizi ölçüyorlardı. İlaç veriyorlardı.”