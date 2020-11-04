Eşine tokat ve tekme attı: Cezası 2 bin 340 lira

Kayseri’de eşini döven erkeğe 2 bin 340 lira para cezası verildi.

37 yaşındaki R.O., 17 Ocak’ta 31 yaşındaki eşi E.O.’yu dövdü, yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Eşinin şikayeti sonrası R.O.’ya ‘yaralama’ suçundan dava açıldı.

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Kayseri 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan R.O. karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

R.O., şunları söyledi: “Tartışma oldu. Ardından birkaç kez vurdum, tokat attım. Karşılıklı tartıştık. Hakaret ettik. Bir anlık sinirle olan bir şey. Pişmanım.”

E.O. ise eşinin önce tokat attığını, yere düşünce tekmelediğini söyledi ancak şikayetçi olmadığını dile getirdi.

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Sanık R.O.’ya ‘yaralama’ suçundan 2 bin 340 TL adli para cezası verildi.