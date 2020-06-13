Eşine şiddet uygulayan ve çocuğunu istismar eden şahıs serbest bırakıldı

Ankara’da Makbule D.’ye cinsel ve fiziksel şiddet, Makbule D.’nin dört yaşındaki oğluna ise istismarda bulunan Y.D. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Evrensel’den Doğa Başak Öztürk’ün haberine göre, Makbule D. eşi emekli astsubay Y.D.’nin kendisine cinsel ve fiziksel şiddet, oğluna ise cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Gözaltına alınan Y.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Reklam

Makbule D. şahsın serbest kalmasının ardından adalete olan güveninin kalmadığını belirterek “Ben çocuğumun hakkını istiyorum. Benim çocuğumun anlattıkları yeterli gelmiyor mu” diye konuştu.

Oğlunun 5 Nisan’da akşam saatlerinde Y.D.’nin cinsel istismarına uğradığını ifade eden Makbule D. şunları anlattı: “Bu olay olduğu esnada beş aylık hamileydim, Bu olanlardan sonra gebeliğim sonlandı. Hemen polise şikayette bulundum. Bizi Çocuk İzlem Merkezi’ne gönderdiler. Burada savcı çocuğumun ifadesini aldı. Çocuğum ifadesinde benim gördüğümden daha da fazlasını anlattı. Savcılık şahsı tutuklaması için mahkemeye sevk etti ama mahkeme serbest bıraktı.”

Şahsın mahkemece serbest bırakılması karşısında psikolojik olarak çok yıprandığını belirten Y.D., 20 Nisan tarihinde avukata başvurduğunu söyledi ancak serbest kalmasının sonucunda “Adalete karşı inancım kalmadı” diye ekledi.