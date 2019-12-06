Eşine şiddet uygulayan kocaya tutuklama

Edirne’nin Keşan ilçesinde, eşi N.K.’ye şiddet uyguladığı iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan S.K., mahkemece tutuklandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü’ne başvuran N.K., kocası S.K.’nin kendisini dövüp tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu iddia ederek, şikayetçi oldu. S.K. polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemece ‘kasten yaralama’ ve ‘tehdit- hakaret’ suçlarından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

N.K. ve kızı N.S.K. ise kendi istekleri üzerine kadın sığınma evine yerleştirildi.