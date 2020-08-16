Eşine saldıran üç metrelik köpek balığını yumruklayarak ‘yendi’

Avustralya’da bir kadın, köpek balığını saldırısından eşinin hayvanı defalarca yumruklaması sonucu sağ kurtuldu.

Fotoğraf: Science Photo Library

Avustralya medyasında yer alan habere göre 35 yaşındaki Chantelle Doyle eşiyle birlikte New South Wales’de sörf yaptığı sırada üç metrelik büyük beyaz köpek balığının saldırısına uğradı. Sağ bacağının üstünden ısırılan kadın ağır yaralı şekilde yakınlarda bir hastaneye kaldırıldı. Ardından ameliyat edilmek üzere ambulans uçakla daha büyük bir hastaneye götürüldü.

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Eşinin saldırıya uğradığını görmesi üzerine sörf tahtasından köpek balığının üzerine atlayıp eşinin bacağını bırakana kadar yumruklayan adamın davranışı kahramanlık olarak yorumlandı.

Yılda ortalama üç ölümle sonuçlanan köpek balığı saldırısı yaşanan Avustralya sularında sene başından beri beş ölümcül köpek balığı saldırısı kayda geçti.