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Eşine saatlerce işkence yapınca tutuklanan adam: Karım değil mi, döverim!

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Adana’da eşine iki saat kemerle işkence yapan adam “Karım değil mi döverim” dedi.

Fotoğraflar: DHA

Seyhan ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı işsiz Ömer B., bir çocuk annesi eşi 22 yaşındaki Aysel B.’yi çalışmadığı bahanesiyle iki saat boyunca kemerle dövdü.

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Aysel B. daha sonra polisi aradı. Ömer B. kaçarken, yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın da eşinden şikayetçi oldu.

Bebeğini emziriyormuş

Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’nde psikolog eşliğinde ifade veren Aysel B. şunları söyledi: “Ekonomik sıkıntılarımız olduğu için çalışmasını söyledim. Birden sinirlenip vurmaya başladı. Birkaç kez vurduktan sonra belinden kemerini çıkardı. Bu sırada bebeğimi emziriyordum. Ona zarar gelmesin diye arkamı döndüm. Bacaklarıma ve omzuma vurdu, küfredip öldürmekle tehdit etti. Daha sonra evden ayrıldı. Tekrar gelip yine kemerle vurdu.”

Kendine hak gördü!

Adana başsavcılığının hakkında yakalama kararı çıkardığı Ömer B. gözaltına alındı. Adam mahkemeye çıkarılırken gazetecilere “Çekin iyi çekin, karım değil mi döverim” dedi.

Ömer B., nöbetçi mahkeme tarafından ‘eşe karşı eziyet etme’ ve ‘silahlı tehdit’ suçlarından tutuklandı.

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