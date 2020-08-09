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Yaramazlara biraz batar!

Eşine kadro açtığı iddia edilen rektöre soruşturma

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), ‘eşine kadro açtığı’ iddia edilen Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ hakkında soruşturma açtı.

Fotoğraf: Twitter

Rektörlük, 7 Temmuz 2020’de öğretim görevlisi kadrosu için ilana çıkmış, ilan şartlarının bir tek rektörün eşine uygun olması tepki çekmişti.

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AA’nın haberine göre YÖK’ün yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “İlanda özel şartların kişiye özel olarak belirlenerek rektörün eşini tarif eder şekilde olması nedeniyle; Yükseköğretimin teamül ve etik ilkeleri ile bağdaşmayacak nitelikte davranışları ile güvenirliği zedelenen rektör hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 7 Ağustos tarihli talimatı ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu’nca soruşturma yapılması uygun bulunmuştur.”

Yine aynı üniversitede 2017’de Bağ’ın eşinin enstitü sekreterliği görevine atanması konusunda, YÖK tarafından yapılan uyarı neticesinde üniversite tarafından yapılan işlemin geri çekildiği anımsatılan açıklamada, YÖK genel kurulunun konuyu yarın görüşeceği kaydedildi.

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