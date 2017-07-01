Eşine dışkı yedirmeye çalışan işkenceci koca gözaltına alındı 

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Ağrı’nın Pantos ilçesine bağlı Andaçlı köyünde 20 yaşındaki eşi C.Ş.’ye işkence yaparak çocuğunun bezindeki dışkısını zorla yedirmeye çalışan 26 yaşındaki Mehmet Şakir Ş. gözaltına alındı.

DHA’nın haberine göre Patnos ilçesine 16 kilometre uzaklıktaki Andaçlı köyünde yaşayan Mehmet Şakir Ş.’nin eşi C.Ş.’ye şiddet uygulayıp, dışkı yedirmeye çalıştığı görüntüleri sosyal medyada paylaşması savcılığı harekete geçirdi.

‘Yapmazsan seni paramparça ederim’

Söz konusu görüntülerde sopayla vurarak, tekme atarak eşi C.Ş.’ye çocuk bezindeki dışkıyı yedirtmek isteyen Mehmet Şakir Ş., “Eğer yapmazsan seni paramparça ederim. Al bu b… ye, hadi acele et. Al ağzına koy. Ağacı senin sırtında kırdım, bir parça kaldı, şimdi başında kıracağım. B… al yüzüne çarp, çık git” diyor.

C.Ş. ise, “Ben yapamam, Şakir sana ne olmuş böyle? Kuran’ın hatrına beni bırak” diye karşılık veriyor.

Mehmet Şakir Ş.’nin yaptıklarına dayanamayan C.Ş., sonunda elindeki dışkılı bezi yüzüne doğru götürüyor. Midesi bulanan kadın kusmak için tuvalete giriyor.

Yaşananları saniye saniye cep telefonuyla görünteleyen koca Mehmet Şakir Ş. dün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Biri 3 yaşında diğeri 10 aylık iki çocuğu bulunan anne C.Ş. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı, soruşturma sürdürülüyor.