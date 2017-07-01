Ağrı’nın Pantos ilçesine bağlı Andaçlı köyünde 20 yaşındaki eşi C.Ş.’ye işkence yaparak çocuğunun bezindeki dışkısını zorla yedirmeye çalışan 26 yaşındaki Mehmet Şakir Ş. tutuklandı.

İlçeye 16 kilometre uzaklıktaki köyde yaşayan Mehmet Şakir Ş.’nin eşi C.Ş.’ye şiddet uygulayıp dışkı yedirmeye çalıştığı görüntünün sosyal medyada paylaşması savcılığı harekete geçirdi.

‘Yapmazsan seni paramparça ederim’

Söz konusu görüntülerde sopayla vurup tekme atarak eşi C.Ş.’ye çocuk bezindeki dışkıyı yedirtmek isteyen Mehmet Şakir Ş., “Eğer yapmazsan seni paramparça ederim. Al bu b… ye, hadi acele et. Al ağzına koy. Ağacı senin sırtında kırdım, bir parça kaldı, şimdi başında kıracağım. B… al yüzüne çarp, çık git” diyor.

C.Ş. ise, “Ben yapamam, Şakir sana ne olmuş böyle? Kuran’ın hatrına beni bırak” diye karşılık veriyor.

Mehmet Şakir Ş.’nin yaptıklarına dayanamayan C.Ş., sonunda elindeki dışkılı bezi yüzüne doğru götürüyor. Midesi bulanan kadın kusmak için tuvalete giriyor.

Yaşananları saniye saniye cep telefonuyla görüntüleyen Mehmet Şakir Ş. dün jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Biri üç yaşında diğeri 10 aylık iki çocuğu bulunan anne C.Ş. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı, soruşturma başlatıldı.

Tutuklandı

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre, 26 yaşındaki adam emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Patnos başsavcılığının ifadesini aldığı Ş., çıkarıldığı Patnos Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘eziyet’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.