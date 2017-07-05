Eşine dışkı yediren koca: Görüntüler montaj, ben de çocuğumun dışkısını yerim

Ağrı’da eşine zorla dışkı yedirdiği için eziyet suçundan tutuklanan Mehmet Şakir Ş., savcılık ifadesinde çelişkili beyanlarda bulunup, “Söz konusu eylemleri gerçekleştireceğime kafama sıkarım daha iyi, çocuğumun pisliğini de yerim” diye kendini aklamaya çalıştı.

Hürriyet’ten Damla Güler’in haberine göre eşi C.Ş.’yi amcasının oğluyla ‘gönül bağı’ kurmakla suçlayan Mehmet Şakir Ş., eşinin ailesini de suçladı.

Reklam

Mehmet Şakir Ş., savcılık ifadesinde şunları söyledi: “C. Ş. benim dört yıllık eşimdir. Görücü usulü ile evlendim. Ancak evlendiğim zamanda başka birine karşı ilgisi olduğundan haberdar değildim. Evlendiğimden bu yana aile içi huzurumuz yoktur. Bunun sebebi ise kayınvalidemin sürekli olarak evimize müdahale etmesi, kızımı bana karşı doldurması ve sonradan öğrendiğim kadarı ile karım Cansu’nun öz amcasının oğluna karşı olan gönül ilgisidir. Hatta kendisi evliliğimizi ilk yıllarından bu yana sürekli olarak amcasının oğlu ile görüşmektedir. Kendisine bu durumu sorduğumda bana amcasının oğluyla görüşmesinin normal olduğunu söyledi. Ben de bu durumdan kuşkulanarak çevreden araştırma yaptığımda gerçeği öğrendim.”

Kafası karışık

Önce görüntülerdeki olay için eşinin babasına ‘pişman olduğunu’ söylediğini belirten Mehmet Şakir Ş., daha sonra görüntülerin montaj olduğunu iddia etti.

İşkenceci koca önce şu bilgileri verdi: “Eşimin babası ve annesi bayram olması münasebetiyle Samsun’dan Patnos’a gelmişlerdi ve eşimi 2-3 günlüğüne Van, Muradiye civarlarında gezdirerek eve bırakmışlardı. Kayınpederim Patnos’tan ayrılarak Samsun’a gideceği sırada bana şu anda sosyal medyada ve TV kanallarında dolaşan videoyu gösterdi ve olanları sordu. Ben kendisine videoda gerçekleşen olay için pişman olduğumu ilettim.”

Daha sonra ise görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını söyledi: “Söz konusu etrafta dolanan video kayıtlarındaki kişinin sesi ve konuşma tarzı her ne kadar benimle aynı ve olayın geçtiği yerde bizim evimiz olarak görünse de söz konusu videodaki Cansu Ş.’ye hakaret ve darp eden, ona zorla 10 aylık çocuğumuzun pisliğini yemesi konusunda ısrar eden kişi ben değilim. İlgili görüntü kaydının ne şekilde ve nasıl yapıldığını bilmemekle birlikte montajlandığını düşünüyorum.”

‘Çocuğumun pisliğini yerim’

Mehmet Şakir, çelişkili ifadelerini kendisinin de çocuğunun dışkısını yiyebileceğini söyleyerek, bir adım da ileri taşıdı: “Eşim ve ailesi beni bu şekilde herkese karşı rezil etmiş olsalar da eşimi çok seviyorum. Benim iki tane çocuğum vardır. Bunlar da göz önünde tutulduğunda söz konusu eylemleri gerçekleştirdiğime kafama sıkarım daha iyidir ve çocuğumun pisliğini de yerim. Görüntü kayıtlarındaki yerin kendi evim olduğunu beyan etmiş olsam da söz konusu yerin neresi olduğunu bilmiyorum. Tüm bunları başıma açan kaynanam Azize U.’dan şikayetçiyim.”