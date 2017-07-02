Eşine dışkı yediren işkenceci kocanın sözleri: Sen benim, ailemin kölesisin

Ağrı’nın Patnos ilçesinde eşi tarafından 10 günlük bebeğinin dışkısını yemeye zorlanan kadın C.Ş., evliliğinin ilk gününden bu yana sistematik şiddete uğradığını anlattı.

Pantos ilçesine 16 kilometre uzaklıktaki Andaçlı köyünde yaşayan Mehmet Şakir Ş.’nin eşi C.Ş.’ye şiddet uygulayıp dışkı yedirmeye çalıştığı görüntüyü sosyal medyada paylaşması infiala yol açmış, işkenceci erkek ‘eziyet’ gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Görüntülerde sopayla vurup tekme atarak eşi C.Ş.’ye çocuk bezindeki dışkıyı yedirtmek isteyen Mehmet Şakir Ş., “Eğer yapmazsan seni paramparça ederim. Al bu b… ye, hadi acele et. Al ağzına koy. Ağacı senin sırtında kırdım, bir parça kaldı, şimdi başında kıracağım. B… al yüzüne çarp, çık git” diyordu.

İşkenceye uğrayan C.Ş., 20 yaşında, biri üç yaşında, diğeri 10 aylık iki çocuğu bulunuyor. Olayın ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. İşkenceye Aralık ayında maruz kalmış, bu eziyetin ardından Samsun’daki ailesinin yanına dönmüştü.

‘Sen benim, ailemin kölesisin’

Habertürk’ten Leyla Ünal’a konuşan C.Ş., 2014 yılında görücü usulüyle evlendiğinden bu yana eşinin uyguladığı şiddeti şöyle anlattı: “İlkokul mezunuydum ve 17 yaşına geldiğinde buraların adetine göre artık evlenmem gerekiyordu. İlk dayağımı üstümde gelinlikle gerdek gecesi yedim. Kocamın ailesiyle yaşıyorduk. Defalarca şiddete şahit oldular. Hiçbir şey söylemiyorlardı. Hatta sevk ediyorlardı. Eşim defalarca yüzümde sigara söndürdü. Sopası vardı. Seni bir gün öldüreceğim diyordu. Neden böyle yapıyorsun dediğimde de, ‘Sen benim, ailemin kölesisin’ diyordu. Yumruk atıyor, tekmeliyordu.”

‘Sana dışkı yedireceğim, yoksa sen akıllanmayacaksın’

Görüntülerin kaydedildiği işkence günü yaşadıklarını anlatan C.Ş., şöyle devam etti: “Geçen yıl Aralık ayıydı. Engelli bir kaynım var. Küçük kızımla şakalaşıyorlardı. Tükürmüş kızım. Kaynanam bunun için beni suçladı. Kocam, İstanbul’daydı. İnşaatta çalışmaya gitmişti. Geldiğinde, bu olayı söyledi ve sopayla beni dövmeye başladı. ‘Sana dışkı yedireceğim, yoksa sen akıllanmayacaksın’ dedi. Tekmeyle tuvalet ve mutfağın bulunduğu yere sürükledi. Yiyeceksin diyordu. ‘O zaman git bebeğin bezini aç, onun dışkısını yiyeceksin’ dedi. Bebeğimin, bezinden aldığım bir parça dışkıyı ağzıma sürdüm. Daha da sinirlendi. Telefonun kamerasını açtı. ‘Al çabuk, yüzüne sür bunu, yiyeceksin’ dedi. Yapma diye yalvardım. Ama zorla yedirdi. O an görüntülerde yok. Midem bulandı. Tuvalete girip, kusmaya başladım. Bu kez de kustuğum için sopayla sırtıma vurarak dövdü.”

‘Boşanmak istiyorum’

Görüntüleri kendi babasına izlettiğini, babasının da kendisini bir daha o eve göndermediğini söyleyen C.Ş., “O görüntülerden sonra da defalarca dayak yedim. Ailem Samsun’da yaşıyor. Onları ziyarete gittiğimde durumu babama anlattım. Görüntüleri izlettim. Sosyal medyaya yükledi. O görüntüler, bana dışkı yedirmeden hemen öncekiler. Beni de bir daha oraya göndermedi. Çocuklarım orada kaldı. Belki gelecekte çocuklarımı yanıma alırım. Mağdurum, boşanmak istiyorum” dedi.