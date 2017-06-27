Eşine ‘Bu evde hizmetçilik et’ diyen erkek, 80 bin lira tazminat ödeyecek

Mahkeme eşine “Bu evde hizmetçilik et” diyen erkeğin 80 bin lira ödemesine hükmetti.

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre 28 yıllık eşinin kendisine sürekli kötü davrandığını, şiddet uyguladığını, hakaret ettiğini ve “Seni eşim olarak görmüyorum. Bu evde ye, iç, yat, hizmetçilik et” dediğini belirterek boşanma davası açtı.

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen boşanma davasında D.S., 150 bin lira manevi tazminat ve 1000 lira nafaka talep etti.

Mahkeme, erkeğin sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini, uzun süre evden ayrılıp gelmediğini, bunun sebebini kabul edilir şekilde açıklayamadığını belirterek, 80 bin lira maddi ve manevi tazminat ile 250 lira nafaka verilmesine hükmederek çifti boşadı.