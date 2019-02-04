Eşinden şiddet gören kadın hayvan bakım merkezine sığındı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde iki yıl önce evlendiği Türk eşi Osman Ş.’den şiddet gördüğünü ve köpeği ile birlikte sokağa terk edildiğini ileri süren İngiliz vatandaşı Melanie Jane Ş., Dalaman’daki sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezine sığındı.

Fotoğraf: DHA

Jane Ş., dört gün burada kaldıktan sonra köpeğini bırakıp ülkesine dönmek zorunda kaldı.

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Köpeği ile sokağa terk edildikten sonra Muğla Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) başkanı Türkan Dağdelen ile görüşen Jane Ş. durumu bildirdi.

Kalacak yeri olmadığını, bir süre köpeği ile birlikte burada kalmak istediğini, daha sonra da köpeği burada bırakarak kendisinin İngiltere’ye döneceğini söyledi.

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‘Beni öldürmekle tehdit etti’

Olayı anlatan Melanie Jane Ş. eşinin şiddet uygulamaları artmaya başlayınca şikayetçi olduğunu, eşinin şikayetini geri çekmezse kendisini öldürmekle tehdit ettiğini anlattı.

Şikayetinden vazgeçmeyince kendisini şiddet kullanarak evden attığını söyleyen Jane Ş., şu ifadeleri kullandı: “Artık eşimin değişmeyeceğini anladım ve bana kötülük yapacak. Korunmam gerekiyordu, kimseye güvenemedim. Köpeğimle birlikte buraya sığındım. Köpeğimi burada bırakarak ülkeme döneceğim. Köpeğimin yurt dışına çıkış işlemleri tamamlandıktan sonra onu da İngiltere’ye götüreceğim.”