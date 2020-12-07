Eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldıran kadın evinde ölü bulundu

Ankara’da, bir süre önce boşanma aşamasındaki eşi Salih G. (41) tarafından dövüldüğü gerekçesiyle uzaklaştıma kararı aldıran Vera Chikareva (35) evinde ölü bulundu.
Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi’nde Rus Vera Chikareva’nın oturduğu evden gelen kokular üzerine komşuları polise haber verdi. Polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeriye girdiklerinde oturma odasında Chikareva’yı yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kadının öldüğü belirlendi.
Polis, evde ve bina çevresinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından Chikareva’nın cesedi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Polis ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini de inceledi. Görüntülerden Chikareva’nın 30 Kasım Pazartesi günü girdiği evinden bir daha dışarıya çıkmadığı ve kimsenin de eve girmediği belirlendi.
Düşerek başını yere çarpması sonucu öldüğü tahmin edilen Chikareva’nın kesin ölüm nedeni otopside saptanacak.
Güzellik uzmanı Vera Chikareva, önce boşanmak istediği sebze meyve toptancısı eşi Salih G. tarafından dövüldüğü gerekçesiyle Eylül’de savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
Ankara 1’inci Aile Mahkemesi, Salih G.’ye üç ay uzaklaştırma tedbiri uygularken, Chikareva evden ayrılarak boşanma kararı almıştı.
Salih G., uzaklaştırma tedbirine rağmen 25 Ekim’de konuşma bahanesiyle tekrar eşinin yalnız yaşadığı evine gidip şiddet uygulamıştı. Chikareva, hastanede gördüğü tedavinin ardından darp raporu olarak şikayette bulunmuş Salih G., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.