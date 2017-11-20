Eşinden şiddet gördüğü için kimliği gizlenen kadın, ‘korunurken’ de mağdur oldu

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İzmir’de şiddet mağduru olduğu için kimliği gizlenen N.A., resmi olarak kayıtlarda görünmediğinden ne çocuğunu okula kayıt ettirebiliyor ne sosyal yardım alabiliyor.

Mahkeme kararıyla kimlik bilgilerinin gizlenmesine karar verilen şiddet mağduru kadınların nüfus ve adres bilgileri hiçbir kamu kurumu, banka ya da okulda görünmüyor.

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Habertürk’ten Mehmet İnmez’in haberine göre kadınları şiddetten koruyup kadın cinayetlerini önlemek için çıkartılan mahkeme kararları, kurumlar arasındaki kopukluklar nedeniyle koruma altındaki kadın ve çocukların mağdur olmasına neden oluyor.

Yeni taşındığı evin ve işyerinin adresini şiddet gördüğü eşinden saklamak isteyen N.A., kendisinin ve çocuğunun adres ve kimlik bilgilerinin gizlenmesi talebiyle Aile Mahkemesi’ne başvurdu.

Mahkeme, İzmir’de kimliği gizlenen 120 kadından biri olan N.A. ile çocuğunun adresinin gizli tutulması için Nüfus Müdürlüğü’ne yazı gönderdi. Mahkeme kararı sonrası bu bilgilerin 6 ay süreyle gizlenmesi kararlaştırıldı.

Yeni taşındığı semtte çocuğunu okula yazdırmak isteyen N.A.’ya okul yönetimi tarafından çocuğu ve kendisinin “TC kimlik numarası ve adres bilgilerinin çıkmadığı, sistemde böyle bir öğrencinin görünmediği” söylenip kayıt yapılmadı.

N.A. hakkında koruma kararı olduğunu ve bu nedenle kimlik bilgilerinin gizlendiğini anlatmasına rağmen kayıt yapılmadı. N.A. avukatı aracılığıyla Nüfus Müdürlüğü’ne ve savcılığa giderek durumu izah etti. Savcılık ve Nüfus Müdürlüğü de resmi yazıyla çocuğun okula kaydolmasını sağladı. Kaymakamlığa yardım almak için giden N.A. burada ikinci şoku yaşadı.

Kaymakamlık görevlileri, genç kadına TC kimlik numarasının görünmediğini ve yardım edemeyeceklerini söyledi. Adres bilgilerinin gizlenmesi nedeniyle ailesinin gönderdiği parayı da çekemeyen genç kadın, koruma kararının bitmesini bekliyor.

N.A.’nın avukatı Nuriye Kadan şunları söyledi: “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un uygulamadaki sorunları devam ediyor. Özellikle adres gizliliği kararlarında, hakkında koruma kararı verilen kadının çocuğunun okul kaydında sorunlar yaşanmakta, sistemde görünmediğinden çocukların okul kaydı yapılamamakta. Yine şiddet mağduru kadın kaymakamlıklardan aldığı sosyal yardımları adres gizliği kararı aldırmışsa alamamakta. Sosyal yardıma muhtaç olan şiddet mağduru kadın, yardım alabilmek için hayati tehlikesine karşın adres gizliliğine ilişkin koruma kararını almaktan vazgeçmektedir.”

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’dan yararlanan yurt genelinde 300 kadının bu yıl kimlik bilgileri mahkeme kararıyla gizlendi. İzmir Nüfus Müdürlüğü yetkilileri, “Mahkeme kararıyla kimliğini gizlemek isteyen her mağdurun, sistemde bilgileri otomatik olarak gizleniyor. Bilgiler gizlendiği için resmi kurumlarda TC kimlik numarası ve adres bilgileri boş görünüyor. Bilgiler olmadığı için ödeme veya kayıt işlemleri yapılması mümkün olmuyor. Çözüm, kurumlar arasındaki bilgi sisteminin yeniden düzenlenmesi. Kişinin TC’si girildiği zaman neden görünmediği yazılmalı ve işlemlerini yapacak kuruma otomatik izin vermeli” dedi.