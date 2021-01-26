Eşinden miras kalan tarla parasını ‘müstakbel eşine’ veren adam: ‘Evleneceğim seninle’ deyip kandırdı

Ali Güven (65), dört yıl önce hayatını kaybeden 30 yıllık eşinden miras kalan arsanın satışından elde ettiği parayla ikinci evliliğini yapmayı planlanlarken dolandırıldı.

Fotoğraf: DHA

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Menderes Mahallesi’nde bir hayırseverin evinde kira ödemeden yaşamını sürdüren KOAH hastası Ali Güven ikinci kez evlenmek isteyince bir yakını Gülay Ş. isimli kadınla tanışmasını önerdi.

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Tanışma için İzmir’in Selçuk ilçesine giden Güven Gülay Ş.’yi de alıp Bayramiç’e döndü.

Güven, iddiaya göre müstakbel eşinin evlilik için şart koştuğu altınları ölen eşinden kalan tarlanın satışından elde ettiği parayla satın aldı. Ali Güven, altınların yanı sıra bir miktar parayı da evleneceği Gülay Ş.’ye nikah hazırlığı yapması için verdi.

Güven sonrasında yaşananları şöyle anlattı: “Hanımdan kalan tarla satıldı. Bana 35 bin lira düştü. Ev almayı hayal ediyordum. Ancak evlenmek isterken dolandırıldım. Bir bayan ile tanıştırıldım. Bankaya gidip parayı çektik, sonra kuyumcuya gittik. İstediği altınları aldık. Kadın altınları çantasına koydu. Sonra otobüse bindik, Selçuk’a gittik. ‘Ben eşyaları alıp geleceğim, sen bekle‘ dedi. Ne gelen var ne giden. Sonra üzerimde kalan 100 lira ile Bayramiç’e geri döndüm. Bütün param gitti, zor durumda kaldım. ‘Evleneceğim seninle‘ deyip beni kandırdı.”

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Tüm girişimine rağmen Gülay Ş.’ye ulaşamayan Güven, Bayramiç savcılığına suç duyurusunda bulundu.