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Yaramazlara biraz batar!

Eşinden dayak yiyen kadını polis kurtardı; zanlı serbest bırakıldı

İzmir’in Balçova ilçesinde, boşanmak üzere olduğu eşi Anıl K. tarafından dövülen Helin K.’yi, komşuların ihbarı üzerine gelen polis kurtardı. Helin K.’nin şikayetçi olduğu ve 14 suçtan sabıkası bulunan Anıl K., savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

Balçova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan Anıl K., boşanma aşamasında olduğu eşi Helin K.’yi (20) dövdüğü sırada çığlıkları duyan komşular durumu polise bildirdi. Eve giden polis ekipleri, kadını kocasının elinden kurtardı.

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Koca gözaltına alınırken, Helin K. eşinden şikayetçi oldu. İfadesinde eşinin uyuşturucu kullandığını ve uyuşturucu ticareti yaptığını söyledi. Çiftin evi ile ve Anıl K.’nin aracında yapılan aramada uyuşturucu maddeler ile bir tabanca ve şarjör ele geçirildi. Anıl K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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