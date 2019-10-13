Eşinden boşanınca paraşütle atladı, lokma dağıttı

Bursa’da yaşayan Meryem Karakaş, eşinden boşandıktan sonra paraşütle atlayış yaptı ve şiddet gören kadınları desteklemek amacıyla bir pankart açtı.

Fotoğraflar: DHA

Geçen yıl şiddet gördüğü gerekçesiyle eşine boşanma davası açan 49 yaşındaki Karakaş, davanın ilk duruşmasında davul eşliğinde dans etmişti.

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Karakaş, bu sefer de eşinden boşanmasını kutlamak için paraşütle atlayıp lokma dağıttı.

Karakaş’ın açtığı pankartta ‘Kadına şiddete ve ölümlerine son! Çocuk tacizlerine ve ölümlerine son! Şiddetin her türlüsüne son’ ifadeleri yer aldı.

Karakaş, “‘Boşandığım zaman uçacağım’ diyerek. Davam bitti, sözümü tuttum. Şiddet görmüş bir kadın olarak ‘Şiddetin her türlüsüne son’ diyorum” dedi.