Eşinden ayrıldıktan sonra yerleştiği babaevinde vurulan kadın hayatını kaybetti: Babası dahil beş kişi gözaltında

Gaziantep’te eşinden ayrıldıktan sonra yerleştiği babaevinde tabancayla vurulan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre eşinden ayrılıp bir süre önce merkez Şehitkamil ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Maaşkuyu Caddesi’ndeki babaevine giden 26 yaşındaki F.D. evde tabancayla vuruldu.

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112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan F.D., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

F.D.’nin babasının da aralarında olduğu beş şüpheli gözaltına alındı.

Genç kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.