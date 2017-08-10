Eşinden 17 yıl şiddet gören Gülfidan Sepil: Hala tehdit ediyor

Dini nikahla evlendiği eşinden 17 yıl boyunca şiddet gören Gülfidan Sepil, “Beni öldüreceğini söylüyor. Yaptıkları yetmediği gibi hala tehdit ediyor” dedi.

DHA’ya konuşan Sepil, görücü usuluyle evlendirildiği eşinden 17 yıl boyunca şiddet gördüğünü, eşinin kendisine elektrik vererek işkence yapması sebebiyle el ve ayaklarındaki 11 parmağın kesildiğini söylemişti.

Reklam

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı ‘Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne giderek başvuru yapan Sepil çıkışta konuştu: “Bana bunları yaptı. Ellerim, kollarım kesildi. 11 parmağımı aldı, canımdan can aldı, ocağımı başıma yıktı. Beni beş evladımdan etti, evimi yıktı. Beni sürekli dövdü. İki gündür abimi arayıp tehdit ediyor. Beni öldüreceğini söylüyor. Yaptıkları yetmediği gibi hala tehdit ediyor. Ama ben şikayetimden vazgeçmeyeceğim. Sonuna kadar şikayetçiyim. Bir an önce bu caninin yakalanmasını istiyorum. Abilerimden uzak dursun.”

Sepil, devlete sığındığını ve eşinin tutuklanmasını istediğini söyledi.