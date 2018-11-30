Esin Övet: Sektörde hiçbir kadın Şeyma Subaşı’yı istemedi

Önceki gün İngiliz Konsolosluğu’nda modacı Zeynep Kartal’ın defilesi vardı.

Bu defilede podyuma Acun Ilıcalı’nın ikinci eşi Zeynep Yılmaz çıktı.

Ve çıktığı anda yer yerinde oynadı.

Mekanda bulunan herkes çığlık, kıyamet Zeynep Yılmaz’ı alkışlıyordu.

Neden: Çünkü kısa bir süre önce Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı’dan boşandı.

Ve genel olarak sektörde hiç bir kadın Şeyma Subaşı’yı istemedi. Yaşanan olayları tasvip etmedi ve Şeyma Subaşı ile hiç bir arkadaşlık ve dostluk kurmadı.

Boşanma gerçekleşince de alkışlarla “Hak yerini buldu” mesajı verdi tüm kadınlar.

Bu alkışlardan şunu anlıyorum: Evet kadın kadının dostu değil. Ancak öyle bir nokta geliyor ki, kadınlar hiç olmadığı kadar hemcinsine destek oluyor, arka çıkıyor.

Bu alkışlar ve bunca yıldır yaşanan süreç tam da bu işte.

Esin Övet’in yazısı