Esin Övet: Dünya Kadınlar Günü bana çok saçma geliyor kusura bakmayın

Aynı yatağa girmek zorunda kaldığı kadını annesi, babası seçen erkeklerde var.

Ama onlar ne yapıyor? Dost hayatı yaşıyor. Başka birileriyle birlikte oluyor.



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Evde karısı da mecbur çocuklara bakıyor. Gerideki mutsuz kadın onun umurunda değil.



O nasıl olsa erkek. Elinin kiri. Yapar. Ona hiç kimse bir şey diyemez.



Ama kadın istemediği bir evde sırf başkaları istediği diye tutsak hayatı sürmeye mahkum.



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Ve hala kendi istediği şekilde giyinme özgürlüğünü elde edememiş kadınlar var bu dünyada.



Anlayacağınız say say bitmez kadınların sorunları.



Ve hala o kadar çok sorun varken, Dünya Kadınlar Günü bana çok saçma geliyor kusura bakmayın.

Esin Övet’in yazısı