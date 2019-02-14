Esin Övet: Bugün sanırım kırmızı görmekten gına gelecek

Aslında bir önceki gün çok fazla ellerde gül görmeye başladım ama bugün sanırım kırmızı görmekten hatta kırmızı gül görmekten gına gelecek. Hazır mısınız? Ben değilim.Artık bana o kadar saçma geliyor ki. Ki zaten hiç sevmiyordum.Ama sanırım yanlış hatırlamıyorsam etrafımdan, eşimden, dostumdan, arkadaşımdan etkilenerek 20’li yaşlarımda biraz sever gibi olmuş sonra bana göre olmadığını anlayıp hızla vazgeçmiştim bu saçmalıktan. Sevgiyi, aşkı, bir güne sığdırmak, o günü bahane edip dışarıya eğlenmeye çıkmak, bir karnaval havasında kutlamak bana dünyanın en saçma şeyi geliyor. Tek mutluluk bence ekonomi olarak hareketlilik oluyor. İnsanlar birbirine hediye alıyor, akşam yemeğe gidiliyor. Öyle süslü püslü bir şeyler oluyor işte. Hazırlananlara, kutlayacaklara şimdiden kolay gele…

Esin Övet’in yazısı