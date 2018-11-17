Esin Övet: Ajda Pekkan çantasından bir sürü kadın çorabı çıkartır dağıtırdı

Kuşum Aydın, Ayla Çelik’in doğum gününde kendisini çeken muhabir arkadaşlara “Beni çekerken lütfen kadın çorabı kullanın, bebek gibi çıkmak istiyorum” demiş.

90’lar geldi aklıma.

Reklam

Muhabirlik yıllarım.

O dönem muhabirliğe başladığımda Ajda Pekkan’ın fotoğraflarını çekmeye gittiğimde aynı şeyle karşılaşmıştım yani “Kadın çorabı” ile.

Ajda Pekkan bu cümleyi kurmaz çantasından bir değil bir sürü kadın çorabı çıkartır herkese dağıtırdı.

Özellikle kameraman arkadaşlara.

Evet evet yanlış anlatmıyorum

Kameraman arkadaşlara kadın çoraplarını verirdi onlar kameralara takar öyle çekerlerdi Ajda Pekkan’ı.

Esin Övet’in yazısı