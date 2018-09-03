‘Eşimle ilişkin var’ tartışması: Silahlı kavgada astsubay polisi öldürdü

İstanbul Çekmeköy’de polis ile astsubay arasında çıkan silahlı kavgada polis hayatını kaybetti.
Çamlık Mahallesi Akınalp Sokak’ta servis bekleyen cezaevinde görevli astsubay Aslan S. ile polis memuru Süleyman A. bugün saat 07.30 sıralarında kavga etti.
Silahlı kavgada polis hayatını kaybederken astsubay da yaralandı. Ağır yaralı astsubay ambulansla hastaneye kaldırılırken polisin cesedi morga götürüldü. Deniz A. da hafif şekilde yaralandı.
Olay yerinde üç saat inceleme yapıldı.
Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre de Süleyman A., cezaevinde görev yapan infaz koruma memuru eşi Deniz A.’yla evden çıktı.
Polis sokakta Aslan S. ile karşılaştı. İki arasında, astsubayın polisin eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla tartışma yaşandığı öne sürüldü.