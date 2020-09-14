‘Eşim temizlik hastası’ diyerek boşanma davası açtı

Antalya’da yaşayan Ali Ö., eşi S.Ö.’ye ‘temizlik hastası’ olduğu, evinde dilediği gibi hareket edemediği ve ‘sığıntı’ muamelesi gördüğü iddiasıyla boşanma davası açtı.

Fotoğraf: Arşiv

Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşayan bir çocuk babası Ali Ö. (40), aynı yaştaki eşi S.Ö.’ye, aile mahkemesinde boşanma davası açtı.

Reklam

Eşiyle 2012’de görücü usulüyle evlendiklerini, bir yıl sonra çocuklarının dünyaya geldiğini ifade eden Ali Ö., dava dilekçesinde eşini ‘temizlik hastası’ olmakla suçladı.

Ali Ö., dava dilekçesinde şunları ifade etti:

“Eşim evlenmeden önce hastalık derecesindeki takıntılarını, bilinçli olarak benden saklamıştır. Bu durumu bir hafta sonra öğrendim. Evliliğim süresince bir gün bile mutlu olamadım. Çünkü eşim ağır derecede temizlik hastası. İşten eve geldiğim an içeriye hemen giremezdim. Eşim terlikleri getirip doğruca banyoya gitmemi söylerdi. Kendi evimde dilediğim gibi hareket edemiyorum. Oturup, kalktığım her an tedirginlik duyuyorum. Çünkü sürekli olarak, etrafı kirlettiğim iddiasıyla beni azarlayıp başka yere itilirdim. Evdeki mobilyalar, kapılar ve camlar dahi sürekli deterjanla temizlenmekten aşınmış ve eskimiş vaziyettedir. 40 bin lira civarında zararım oluşmuştur.

Reklam

‘Aylık 700 lira temizlik masrafı’

Ayrıca bir günde bir paket ıslak mendil biterdi. İki-üç günde bir çamaşır suyu biterdi. Aylık ortalama 600-700 lira temizlik masrafımız oluyor. Her sabah yattığım yorganı, yastığı, çarşafı yıkayıp yatağı temizliyor. Kendi evimde sığıntı muamelesi görüyorum. Arkadaşlarımı, akrabalarımı hatta anne-babamı dahi evime çağıramıyorum. Eşim, evi kirleteceği bahanesiyle hiç kimsenin eve girmesine müsaade etmiyor.”

Eşini tedaviye yönlendirmek istediğini ancak sonuç alamadığını belirten Ali Ö., şunları iddia etti: “Temizlik takıntısı devam etti. Ayrıca eşim çok sinirli. Çocuğumuzun doğumuyla eşimin düzeleceğini düşündüm ama hayat benim için artık bir çileye dönüştü. Çocuk doğduktan sonra eşim yatağını ayırdı. Evlilik kağıt üzerinde kaldı. Çocuğumu düşünerek, kimseye bir şey demedim. Ancak bana olan ilgisizliğini çocuğa da göstermeye başladı. Çocuğun ağlamalarına aldırış etmeden, onunla ilgilenmek ve şefkat göstermek yerine temizlik yapmaya devam etti. Dahası bebeğin altını değiştirirken, bezi kirlettiği için sinirlenip bağırıyor. Bezdeki kakanın bulaştığı zıbınları ve kıyafetleri bebeğin üzerindeyken makasla kesip, yırtarak atmaya başladı. Saatler süren temizlik boyunca çocuğun ortada dolanıp, ayak bağı olmaması için onu odaya kapatıyor.”

Çocuğun velayetini istiyor

Boşanmak istediğini belirten Ali Ö. şöyle devam etti: “2018’de evi terk etti ama araya akrabaların girmesi ile tekrar döndü. Şimdi yine gitti ve dönmüyor. Evliliğimi en başından beri insanüstü özveriyle ayakta tutmaya çalıştım. Ama artık boşanmaktan yapacak bir şeyim kalmamıştır.”

Ali Ö., çocuğu tedbiren velayetinin kendisine verilmesini istediğini de sözlerine ekledi.