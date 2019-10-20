Eşi vururken kimse müdahale etmemiş: Emine Bulut cinayetinden yeni görüntüler

Kırıkkale’de eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen 38 yaşındaki Emine Bulut’un son anlarına dair görüntüler ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Güvenlik görevlisi 43 yaşındaki Fedai Varan, dört yıl önce boşandığı eşini 18 Ağustos’ta 10 yaşındaki kızlarının önünde sokak ortasında öldürmesinin ardından tutuklanmıştı. Bulut’un yaralandıktan hemen sonra çekilen bir videoda “Ölmek istemiyorum” dediğinin duyulması, Türkiye’deki kadın cinayetleri için bir sembol olmuştu.

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Varan’a ‘canavarca hisle tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan dava dosyasında, cinayetin hemen öncesinde MOBESE tarafından çekilen görüntüler yer aldı.

Görüntülere göre Varan, takip ettiği Bulut ile kızını bir lokanta önünde durdurarak içeri soktu. Varan, kısa süre sonra dışarıya çıkarken, arkadan gelen Bulut’la lokantanın önünde tartışmaya başladı.

Varan, Bulut’un kolunu tutup tartaklarken yanlarındaki kızı araya girmeye çalıştı ve babasına engel olmak istedi. Ancak Varan, kızına da tepki gösterdi. Dakikalarca süren şiddete çevredekilerin müdahale etmemesi dikkat çekti.

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Varan, bir süre sonra Bulut’u yumruklayıp, lokantanın içine soktu, ardından da cinayeti işledi. Daha sonra elindeki bıçak çevredekiler tarafından alındı.

İddianamedeki anlatım

Dosyadaki görüntü çözümlemesinde ise olay şöyle anlatıldı: “18 Ağustos günü saat 18.27 sıralarında Emine Bulut, kızı F.B.V. ile minibüs durakları önünde yürürken, Fedai Varan, 5 metre geride eski eşi ve kızını takip ediyor. Emine Bulut yolda durup, arkasına dönüyor ve Fedai Varan’a bir şeyler söylüyor. Fedai Varan, Emine Bulut’a yaklaşırken sol eli ile tişörtünün sol tarafında belinde takılı olan bıçağı kontrol ediyor. Fedai Varan, Emine Bulut’un yanına giderek bir şeyler konuşuyor.

Yaklaşık 9 saniyelik konuşmadan sonra Emine Bulut, kızı ve Fedai Varan lokantaya giriyor. 1 dakika sonra Fedai Varan, tek başına çıkıyor. Emine Bulut ve kızı da dışarıya çıkıyor. Fedai Varan, Emine Bulut’un kolundan tutmaya çalışıyor, yanlarında bulunan F.B.V. babasına vuruyor. Fedai Varan, Emine Bulut’un sol kolunu tutuyor, eli ile yumruk vurmak suretiyle darbediyor. Darbettikten sonra Emine Bulut, iş yerine giriyor ve arkasından Fedai Varan giriyor. 40 saniye sonra Fedai Varan, lokantadan çıkarılıyor.”

Taksiyle kaçtı, bira içerken yakalandı

Dosyada yer alan bilgilere göre Varan, olay yerinden taksiyle uzaklaştı. Ardından köprü altında bira içerken polisler tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sırasında verdiği ifadesinde ise Bulut’un evleneceğini söylemesi üzerine kızının velayetini istediğini, buna karşı çıkınca tartıştıklarını, bu sırada hakaret edince kendisini kaybederek Emine Bulut’u öldürdüğünü ileri sürdü.

‘Yaklaşmama’ cezası almış

Varan hakkında 2014’te Bulut’a karşı ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçları işlediği gerekçesiyle üç ay süreyle eski eşinin yanına yaklaşmama cezası verildiği; ayrıca aynı yıl ve 2015’te nafaka hükümlerine uymadığı gerekçesiyle de üç ay hapis cezasıyla cezalandırıldığı da belirlendi.