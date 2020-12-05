Eşi ve iki çocuğunu alevler içinden çıkardı, diğer ikisini kurtarmak için tekrar içeri girdi: Üçü de hayatını kaybetti

Ağrı’da, bir evde çıkan yangında baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti, anne ile diğer iki çocuğu ise ağır yaralandı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre Abide Mahallesi’ndeki iki katlı müstakil evin ikinci katında çıkan yangını fark eden Özgür Murat, eşini ve iki çocuğunu alevler arasından alarak dışarı çıkardı.

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Evde mahsur kalan çocukları Esmanur ve Berat Murat’ı kurtarmak için yeniden alevlerin arasına giren Özgür iki evladıyla hayatını kaybetti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında ağır yaralanan anne ve iki çocuğu Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum’a sevk edildi