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Yaramazlara biraz batar!

Eşi ve baldızını bıçakladı: İki kardeş hastaneye kaldırıldı

Karaman’da Deniz D. (24), kavga ettiği eşi Cansu D. (20) ile onları ayırmaya çalışan baldızı Meliha Nur K.’yı (18) bıçaklayarak yaraladı. İki kardeş tedaviye, koca Deniz D. ise gözaltına alındı. 

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında, Sümer Mahallesi 1204 Sokak’taki evde meydana geldi. İki çocuk sahibi Deniz -Cansu D. çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek, kavgaya dönüştü. Meliha Nur K. da ablası ile eniştesini ayırmaya çalıştı. Ancak Deniz D., eşi ve baldızını bıçakladı.

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Vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yere yığılen kardeşler, gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.   

Saldırgan koca Deniz D. ise gözaltına alındı. 

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