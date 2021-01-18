Eşi ve 1.5 yaşındaki kızının üzerine kaynar su döken adam tutuklandı

Eşi ve 1.5 yaşındaki kızının üzerine kaynar su dökerek yaralayan adam itiraz üzerine tekrar gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Fotoğraf: AA

Rukiye A., 9 Ocak günü eşini kahvaltı için uyandırmak istemiş, buna sinirlenen Ali A., ısıtıcıdaki sıcak suyu eşinin üzerine dökmüştü. Sıcak su, bu sırada eşinin yanında olan kızları minik Eylül’ün üzerini de gelmişti.

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Rukiye A. tedavi gördüğü hastane odasında yaşadıklarını şöyle anlatmıştı: ”Kızım, sabah erken uyandı. Kahvaltıyı hazırladım. Eşime seslendim. ‘Sen beni neden uyandırıyorsun. İlla uyandıracaksın değil mi’ dedi. ‘Kahvaltı hazır, çocuk acıktı’ dedim. Eşim de ‘Ben sabaha kadar uyuyamadım, beni rahatsız etme’ dedi. Biz çocuğumla kahvaltıya oturduktan sonra geldi. ‘Ne olursa olsun çocuğu alacağım. Sana da tekmeyi vuracağım’ dedi. Sonra kaynar suyu boynumdan aşağıya boşalttı. Aslında benim yüzüme atacaktı. Ben yüzümü çevirmeseydim yüzüme geliyordu. O can havliyle kaçtım ama tişört üzerime yapışmıştı. Kaynar suyun kalanını arkamdan döktü. Bu da hem çocuğumun ayağına hem de kalçama geldi. Daha sonra ben acımdan bayılmışım. Ayıldığımda beni saçlarım ve kollarımdan tutup banyoya doğru götürüyordu. Sonra kendimi toparladım. Kulağıma kızımın ağlama sesleri geliyordu.”

Sürekli ölümle tehdit edildiğini belirten Rukiye A. ayrıca şunları da söylemişti: “Bana, ‘Cezaevine gireceksem bile tam hakkıyla girerim. Yaptığım işi yarım bırakmam‘ diye tehdit ediyordu. ‘Şimdi seni öldürsem beş yıl alırım. Üç yıl yatar çıkarım’ diyordu. ‘Bana hiçbir şey olmaz’ diyordu. Çevrede bu tarz olayları çok görüyorduk. Hafta sonu bir olay da bizim mahallemizde olmuştu. Adamın ceza almadığını öğrenince ‘Bak görüyorsun. Ben seni şu an öldürsem, kimse seni savunamaz’ diyerek tehdit ediyordu.”

Olaydan sonra gözaltına alınan Ali A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Rukiye A.’nın avukatının itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı.

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Ali A. çıkarıldığı mahkemece ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.