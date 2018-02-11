Eşi uyurken çocuğu istismar etmekten ceza alan 70 yaşındaki adama iyi hal indirimi

Konya’da ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 10 yıl hapis cezası verilen 70 yaşındaki sanığa iyi hal indirimi uygulandı.

Selçuklu ilçesindeki Cumhuriyet mahallesinde yaşayan 70 yaşındaki emekli İshan Saday, iddiaya göre Ağustos 2017’de 10 yaşındaki komşusunun kızı G.H.’yi İngilizce çalıştırmak bahanesiyle eve çağırdı.

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Adamın, eşi evde uyurken çocuğu balkona çıkardığı, ardından dudağından öpüp elle istismar ettiği öne sürüldü.

Çocuk durumu ailesine anlattı. Aile şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Saday istismar suçlamasını reddetti.

Adam ifadesinde şunları söyledi: “G.H. zaman zaman benim evime gelip benden kitap alır. Olaydan önce bana İngilizce sınavı olduğunu, ne yapacağını bilmediğini söyledi. Ben de kendisine yardımcı olabileceğimi söyledim. Ders anlattıktan sonra bana sarıldı. Ben de yanağından öpmek istedim. Bu sırada bana doğru dönünce dudağım onun dudağına değdi. Herhangi bir yerini ellemedim.”

Saday çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Önce ceza sonra indirim

Konya 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Saday, son savunmasında “Ben kötü bir şey yapmadım. Biraz abartıldı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Suçsuzum. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, Saday’ı ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan önce 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, mahkemedeki ‘iyi hal’inden dolayı sanığa verilen cezayı sekiz yıl dört aya indirdi.

‘İyi hal indirimi’ kalkacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kadın cinayeti ve çocuk istismarı davalarında iyi hal indiriminin kaldırılacağı bir uygulama üzerinde çalışıyor. Uygulamanın bu yıl içinde başlatılması planlanıyor.