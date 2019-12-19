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Yaramazlara biraz batar!

Eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

İstanbul’da bir kadın şiddet gördüğü eşi tarafından yaklaşık 20 bıçak darbesiyle bıçaklandı. Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırıldı, saldırgan Pendik’te bir kafede gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Olay, saat 11:30 sıralarında İstanbul Kartal’da yaşandı. Sivas’ta eşi Mehmet K. tarafından sürekli şiddete maruz kalan Süheyla K.İstanbul’a dedesinin evine gitti. Ardından şüpheli Mehmet K. da eşinin peşinden İstanbul’a gitti.

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Saldırgan Mehmet K., takip ettiği eşini dedesinin evinin önünde bıçakladı. Ağır yaralanan Süheyla K., Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Şüphelinin kaçarken bir bankanın güvenlik görevlisine “Eşimi öldürdüm, ne kadar yerim, ne yapacağım” dediği belirlendi.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, Mehmet K.’nın otobüse binerek Pendik’e gittiğini tespit etti.

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İlçede eşkal çalışmalarını sürdüren ekipler, şüpheliyi bir kafede otururken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli karakola götürüldü.

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