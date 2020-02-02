Eşi, ölüm yıldönümünde Manço’nun sözünü anımsattı: İnsan adının geçmediği gün ölür

‘Gülpembe’, ‘Yaz Dostum’, ‘Kara Sevda’ ve adı bu satırlara sığmayacak çok sayıda şarkıya imza atan Anadolu rock ve pop müziğinin önde gelen ismi Barış Manço ölümünün 21’inci yılında anıldı.

Fotoğraflar: DHA

Şarkıları kuşaktan kuşağa aktarılan, sunduğu 7’den 77’ye programıyla çocukların gönlünde taht kuran Manço’nun ailesi, dostları ve sevenleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları’nın yenilediği Barış Manço vapuruna binerek Kanlıca’daki mezarına gitti. Vapurda başlayan etkinlikte, usta sanatçının şarkıları ailesi, dostları ve sevenleri tarafından seslendirildi.

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Manço’nun eşi Lale Manço Ahıskalı ile oğulları Doğukan Manço ve Batıkan Manço, sanatçıyı Kanlıca’daki mezarı başında anmak isteyen sevenlerini iskelede karşıladı. Bazı sevenleri ‘onun kılığına’ girerek etkinliğe katıldı.

Batıkan Manço şunları söyledi: “Bizim her zaman en çok gurur duyduğumuz günlerden biri. Sevenleriyle bir arada olduğumuz çok anlamlı bir gün. Bu 18’inci Barış Manço Vapuru etkinliğimiz. Bunca zamandır sevenleri de bizleri yalnız bırakmadılar. İBB Şehir Hatları da bizi yalnız bırakmadı, onlara teşekkür ediyoruz. Dileriz daha birçok yıl da bu etkinliği gerçekleştiririz. Önemli olan Barış Manço kültürünü, felsefesini bir sonraki kuşaklara aktarabilmemiz.”

Lale Manço Ahıskalı ise şöyle konuştu: “Bu serüvenin devam ettiğini görmek Barış adına bize müthiş gurur veriyor. Onun vasiyetinin tamamlandığını düşünüyoruz. Biliyorsunuz onun ‘İnsan adının geçmediği gün ölür’ diye bir lafı vardı. Burada onu yaşatmaya kararlı kuşaklar var. Üreyerek, büyüyerek, çocuklarıyla geliyorlar. İnanıyorum ki onlar da Barış Manço şarkıları ve felsefesiyle büyüyecekler. Bütün ülkedeki Barış severlere çok teşekkür ediyorum.”

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Doğukan Manço da “İçeri dikkat ettiyseniz din, dil, ırk, görüş fark etmeden herkes burada. Çünkü Barış Manço bu insanları bir arada toplayabilecek ender isimlerden birisi. Bu çok gurur verici bir şey. Onun çatısı altında ve onun ismiyle bir arada bulunmaktan çok gurur duyuyorum” dedi.

‘Onu çok özlüyoruz’

Etkinliğe katılan Zeynep Boğa, “Bizler Barış Manço misyonuyla büyümüş şanslı bir gençliğiz. Bu misyonun devam edebilmesi için elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım. Onunla gurur duyuyoruz, çok özlüyoruz” ifadelerini kullandı.

Manço için toplanan kalabalık vapurdan indikten sonra sanatçının Kanlıca Mezarlığı’nda bulunan mezarına gitti. Okunan duaların ardından Manço’nun ailesi kabristana gelenlere lokma ikramında bulundu.