Eşi, iki çocuğu ve babasını öldüren sanığa dört kez ağırlaştırılmış müebbet

Bursa’da eşi, iki çocuğu ve babasını tabancayla vurarak öldüren 43 yaşındaki Hamza Sakin, dözrt kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: DHA

Sakin, 19 Mayıs 2018’de Mudanya ilçesinde, eşi Havva (38), kızı Rümeysa (18) ve oğlu Süleyman’la (15) birlikte babası Hasan Sakin’in (65) evine gitti. Psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü öne sürülen Sakin, iftar vakti, bilinmeyen nedenle tabancasını çıkarıp babasıyla çocuklarına kurşun yağdırdı. Sakin, kaçmaya çalışan eşini de evin önünde yakalayıp tabancayla vurduktan sonra boğazına bıçak sapladı.

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Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, dört kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Sorgusunun ardından tutuklanan Hamza Sakin hakkında, Bursa 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘yakın akrabayı öldürmek’ suçundan dört kez ağırlaştırılmış hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Bugün görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık ve taraf avukatları ile Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı katıldı. Son sözü sorulan Hamza Sakin, “Ben olayı tasarlamadım. Aniden gelişti. Takdir yüce mahkemenizindir” dedi.

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Avukatı, Sakin’in paranoid şizofreni hastası olduğunu savunarak, hastalığın suça etki edip etmediğine dair İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan yeni rapor alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti ise dava dosyasında, sanığın paranoid şizofreni olmadığına dair rapor bulunduğunu belirterek avukatın talebini kabul etmedi. Ardından da sanık Sakin’i, ‘kasten öldürmek’ suçundan dört kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

