Eşi hakkında dedikodu yaptığı gerekçesiyle arkadaşını öldürdü; müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Bursa’da, çocukluk arkadaşı Ömer Sabak’ı (28) eşi hakkında dedikodu yaptığı gerekçesiyle sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldüren Murat Kanşıray (29) müebbet hapis cezasına çarptırıldı. ‘İyi hal’ ve ‘tahrik indirimi’ uygulanmadı.

Temmuz 2017’de, sokakta Sabak ile karşılaşan Kanşıray, eşi hakkında dedikodu yaptığı gerekçesiyle onunla tartıştı. Tartışmanın ardından ayrılan ikili bir süre sonra kahvehanede tekrar karşılaştı. Yeniden tartışma çıktı. Kanşıray, Sabak’a otomobilinin bagajından çıkardığı pompalı av tüfeğiyle ateş etti. Sabak, olay yerinde yaşamını yitirirken kaçmaya çalışan Kanşıray yakalandı.

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Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında ‘kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan Kanşıray, bugün görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katılan Kanşıray şunları söyledi: “Ömer, cinayetten önceki sekiz ayda eşim hakkında ileri geri laflar konuşuyordu. Ben psikolojik sorunları bulunan ve ilaç alan biri olduğum için bu lafları kafama takıyordum. O gece gaipten sesler duyuyordum. Ömer beni öldürecek şüphesine kapıldım. Dışarıda kendisi ile karşılaştım. Ömer bana küfredince tüfeğimle ona bir el ateş ettim. Sonrasını hatırlamıyorum.”

İstanbul Adli Tıp ve Gözlem İhtisas Dairesi Üst Kurulu’nca akli dengesinin yerinde olduğu tespit edilen Kanşıray, son sözünün sorulması üzerine “Sözüm yoktur” dedi.